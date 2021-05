Santa Catarina "Quero mantê-lo no meu colo o tempo todo", diz mãe de bebê que sobreviveu a ataque a escola em Saudades Henrique Martins Hubler, de um ano e oito meses, teve corte na barriga, embaixo do olho, na boca e no ombro. Um dos golpes perfurou o pulmão. Menino teve alta neste domingo no hospital de Chapecó (SC)