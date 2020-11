Agressão no supermercado "Ele pedia: 'Só me deixa respirar'", diz testemunha; vídeo mostra segurança com joelho nas costas de João Alberto Homem, de 40 anos, foi espancado e morto no estacionamento do Carrefour do bairro Passo D'Areia, em Porto Alegre, na noite de quinta-feira.