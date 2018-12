Decisão do STF "Só quero trabalhar de cabeça erguida", diz gaúcho inocentado por DNA após 10 anos no sistema prisional Israel de Oliveira Pacheco, 30 anos, foi condenado a 11 anos e seis meses de detenção por assalto e estupro, mas exame apontou que sangue na casa da vítima era de outro réu do processo