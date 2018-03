Novo Hamburgo Corregedoria deve abrir novos inquéritos para apurar conduta de equipe do delegado Fermino Moacir Fermino foi indiciado por corrupção de testemunhas e falsidade ideológica na condução das investigações da morte de duas crianças esquartejadas no Vale do Sinos. Além dele, responderão pelos mesmos crimes um outro policial e uma testemunha