A onda de violência que mobiliza a polícia em Gravataí teve confirmado um novo e estarrecedor capítulo na quarta-feira (1º). Um menino de apenas 11 anos, identificado como Vilivaldo Ezequiel Rodrigues Machado, foi morto com tiros na cabeça e no peito. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (27), mas só na quarta o Departamento Médico Legal (DML) confirmou a identidade da criança.

— Temos poucas informações sobre as circunstâncias do crime até o momento. Estamos iniciando a apuração dos últimos passos dele — afirma o delegado Felipe Borba, da Delegacia de Homicídios de Gravataí.

Vilivaldo Ezequiel estava desaparecido desde a manhã da sexta-feira. A família, moradora do bairro Rincão da Madalena, registrou a ocorrência quando o menino não retornou, depois de ter saído a pé para ir à casa de um amigo. Ele não teria chegado ao seu destino e, até o momento, a polícia ainda busca testemunhas que possam esclarecer o que ocorreu no trajeto.

Por volta das 22h30min daquele dia, moradores encontraram o corpo do menino em um matagal da Rua Lino Estácio dos Santos, no próprio Rincão da Madalena. O município já contabiliza 147 assassinatos desde o começo do ano e atualmente tem reforço no policiamento ostensivo e na equipe de investigação de homicídios local.