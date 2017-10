Vestígios do ataque que deixou dois mortos e 33 feridos na madrugada de domingo, em Gravataí

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, desta segunda-feira (23), o Secretário de Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer, falou sobre os esforços e a chegada do Batalhão de Operações Especiais (BOE) nesta terça-feira (24) em Gravataí, na Região Metropolitana, após o ataque a tiros que deixou dois mortos e 33 feridos em Gravataí .

Ele salientou que a operação não tem data para encerrar e que será mobilizada não só a Brigada Militar como a Polícia Civil, além de ações com helicópteros e uma plataforma de videomonitoramento. A equipe de inteligência será mobilizada para que examine histórico de criminosos de Gravataí para requerer que líderes de facções sejam encaminhados a presídios federais.

— O que aconteceu é um ponto fora da curva. A população de Gravataí vai se surpreender com o que vamos fazer lá. Vamos dar aos criminosos um recado muito forte — ressaltou.

Reforço nas penitenciárias do RS

Durante a entrevista, Schirmer também anunciou que, ao menos, parte dos aprovados no concurso da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) para agentes penitenciários no Estado serão chamados ainda neste ano. Ele afirmou que nos próximos 15 dias, o governo deve alinhar as últimas providências. Realizado em 2016, o concurso teve 620 vagas para agentes e cem para a área administrativa. A Penitenciária de Canoas é uma das casas que pode receber os contratados.