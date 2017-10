As investigações do tiroteio em que duas pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em Gravataí, Região Metropolitana, chegaram a identificação de dois autores: Lucas Ariel Soares Teixeira, de 23 anos e de Bruno Belomo da Silva, de 26 anos. Eles são apontados pela Delegacia de Homicídios como integrantes do grupo de atiradores que agiu no último dia 22. Os dois foram reconhecidos por várias vítimas e, por isso, o pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Judiciário.

Conforme a polícia, Lucas Ariel apresenta antecedentes por homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Ele apresenta envolvimento no caso da boate Stage, quando foram mortos um estudante e um cadeirante. Bruno Belomo da Silva possui diversas passagens por roubo, homicídio e está foragido do regime semiaberto. Conforme as investigações do setor de Inteligência da Polícia Civil, Belomo trocou recentemente de facção. No caso da Morada do Vale II, a polícia também já identificou João Daniel Duarte de Souza.