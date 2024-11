Entre as milhares de pessoas diagnosticadas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV, na sigla em inglês) no Rio Grande do Sul, um perfil se destaca: são mulheres, brancas, heterossexuais e com mais de 50 anos. Essas características foram apontadas por uma análise recente dos dados do estudo Atitude, que em 2023 revelou que a região metropolitana de Porto Alegre enfrenta uma “epidemia generalizada” do vírus causador da aids.