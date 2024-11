Os avanços no diagnóstico e tratamento do HIV garantem qualidade de vida aos pacientes que vivem com a condição. Ainda assim, Sharon Lewin, ex-presidente da Sociedade Internacional da Aids (IAS, na sigla em inglês), acredita que a pesquisa sobre a cura do vírus não está nem perto de onde deveria estar. Em entrevista à Zero Hora, a pesquisadora falou sobre as conquistas e as apostas para o futuro.