Por mais um ano consecutivo, o Rio Grande do Sul segue com a maior mortalidade por aids e entre aqueles com mais registros de casos de HIV do Brasil. Porto Alegre também lidera entre as capitais. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em razão do dia mundial de luta contra a doença celebrado nesta sexta-feira (1º). De acordo com especialistas, questões sociais, a banalização das medidas de prevenção e a falta de ações de saúde pública contribuem para o cenário vivenciado no Estado.