"Dá para viver bem": gaúcha conta como é conviver com o HIV há sete anos 

Quando recebeu o resultado do exame, Andréa Morais pensou em "se jogar no mar". Na época, tinha 37 anos e morava em Imbé, no Litoral Norte. Sete anos depois, a escritora e terapeuta holística se sente grata por ter escolhido viver, mesmo com medo de como seriam os dias com um diagnóstico positivo para infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV, na sigla em inglês), causador da aids. Atualmente, vê a situação com outros olhos e, de um jeito despojado, dá de ombros: