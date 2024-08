Nova variante do HIV é detectada na Bahia, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul

Uma nova variante do vírus da imunodeficiência humana (HIV) está circulando no Brasil, segundo estudo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicado na revista "Memórias do Instituto Oswaldo Cruz", na sexta-feira (16). Os pesquisadores encontraram quatro registros do vírus recombinante no país, nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Até o momento, não foram registradas infecções por essa variante em outros países.