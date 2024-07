Pessoas com idade entre 15 e 45 anos que tomam a chamada Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) serão incluídas como público-alvo da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) no Brasil. A medida foi anunciada em uma nota técnica, publicada nesta quarta-feira (3) pelo Ministério da Saúde.