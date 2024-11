Ao contar para a família sobre o diagnóstico do vírus da imunodeficiência humana (HIV, na sigla em inglês), Andréa Morais precisou lidar com reações distintas: enquanto o pai permaneceu mais tranquilo, a mãe não entendia como ocorria a transmissão e tinha medo de que outras pessoas pudessem se infectar. Apesar da dificuldade inicial, o acesso à informação ajudou no processo de aceitação e, hoje, todos lidam bem com o assunto.