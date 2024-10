Pessoas com rendas mais baixas têm até três vezes mais probabilidades de sofrer de depressão, ansiedade e outras doenças mentais comuns do que aquelas com rendas mais altas. A conclusão é do relatório "A economia do 'burnout': pobreza e saúde mental", apresentado na quinta-feira (24), na Assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU)