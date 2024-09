Pesquisa do RS busca validar exame de sangue que identifica Alzheimer para oferecer no SUS

Uma pesquisa que será realizada no Rio Grande do Sul buscará validar um exame que detecta marcadores da doença de Alzheimer por meio do sangue e identifica o risco de desenvolver a doença. Liderado por Eduardo Zimmer, professor de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor adjunto da Universidade McGill, no Canadá, pesquisador associado do Instituto do Cérebro e especialista em Alzheimer, o projeto é desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde.