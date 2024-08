Um levantamento recente produzido pela revista médica britânica The Lancet apontou dois novos fatores de risco ligados ao desenvolvimento do Alzheimer e outras demências: perda de visão e colesterol alto. Os dados são resultado de uma comissão estabelecida pelo periódico, um dos mais renomados do mundo, e teve como objetivo orientar as práticas médicas com base nas evidências mais confiáveis sobre essa área de estudo.