O envelhecimento da população do Rio Grande do Sul é um desafio que precisa ser enfrentado com a ampliação de políticas públicas e dos cuidados da sociedade com os mais velhos. Especialistas dizem que cada vez mais será necessário criar espaços para receber idosos, além de inseri-los no mercado de trabalho e estabelecer formas de promover a segurança financeira do grupo.