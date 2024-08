Com baixa nas doações de sangue, cirurgias eletivas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) correm risco de ser suspensas a partir desta sexta-feira (16). Apenas oito bolsas do tipo O-, doador universal, estavam disponíveis na tarde desta quinta (15). O chefe do Serviço de Hemoterapia, Leo Sekine, explica que um atendimento complexo, como um transplante, necessita entre 10 e 20 bolsas de sangue por paciente.