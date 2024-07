Caiu o número de doações de sangue no Rio Grande do Sul no mês de junho em comparação com maio. Conforme o levantamento realizado pelo Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), em maio deste ano foram registradas 1.719 doações, enquanto em junho esse número ficou em 1.416, queda de 17,6%. Para o mês de julho a tendência é de que os estoques continuem baixos.