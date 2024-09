Unidos pela Vida Notícia

Mutirão atrai 281 servidores de órgãos públicos para doações de sangue em Porto Alegre

Ação ocorreu no Hemocentro do Estado e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nas últimas semanas, o baixo estoque chegou a comprometer cirurgias eletivas de grande porte no HCPA

30/08/2024 - 06h58min Atualizada em 30/08/2024 - 11h12min