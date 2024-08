O baixo estoque de sangue no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) comprometeu procedimentos eletivos de grande porte que seriam realizados na manhã desta sexta-feira (16). Já havia um alerta sobre essa possibilidade na tarde de quinta-feira (15), quando a instituição de saúde contava com apenas oito bolsas do tipo O-, que é doador universal. Os atendimentos urgentes, contudo, seguem sendo realizados normalmente.