Apesar de registrar aumento no número de doações de sangue nesta sexta-feira (16), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) teve, por conta do baixo estoque do material, três cirurgias eletivas de grande porte canceladas até o final da tarde. O risco da suspensão já havia sido alertado na quinta (15). Os atendimentos urgentes, no entanto, seguem sendo realizados.