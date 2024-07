Conhecida como a doença que causa “a pior dor do mundo”, a neuralgia do trigêmeo virou assunto nas redes sociais devido ao caso da brasileira diagnosticada com essa condição neurológica. Aos 27 anos, Carolina Arruda convive com os sintomas que remetem à sensação de um choque muito intenso na face há mais de uma década e quer buscar eutanásia no Exterior. De acordo com especialistas, a enfermidade causada por alterações do nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade do rosto, pode ser tratada com medicamentos e, em alguns casos, cirurgia.