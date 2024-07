A enchente que atingiu os gaúchos em maio de 2024 deixou centenas de vítimas, direta ou indiretamente. Em seis meses, 737 casos de leptospirose foram confirmados no Rio Grande do Sul. A marca supera o total de todo o ano de 2019, quando o Estado teve 695 confirmações, o recorde anual da última década até então. O número de mortes também já ultrapassou as 33 de todo o ano de 2015 - maior volume acumulado até então.