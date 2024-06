Na madrugada desta quinta-feira (20), a família do sertanejo Chrystian, da dupla com Ralf, informou que o cantor faleceu após passar o dia internado em São Paulo. Conforme a assessoria, o músico estava com pneumonia e uma infecção generalizada. Com o quadro de saúde debilitado, ele aguardava um transplante de rim devido à doença renal policística do adulto. O procedimento estava marcado para o fim do ano.