Após passar por uma cirurgia emergencial para o tratamento de glaucoma, o cantor Marrone, da dupla com Bruno, se recupera em casa. O sertanejo foi diagnosticado com estágio avançado da doença nos dois olhos. O glaucoma é uma neuropatia óptica crônica que gera danos típicos na estrutura do nervo óptico com repercussão no campo visual, causando perda progressiva da visão.