As doenças cardíacas, também conhecidas como doenças cardiovasculares, abrangem uma ampla gama de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, podendo se manifestar de diversas formas. No Brasil, estima-se que elas tenham sido responsáveis por aproximadamente 400 mil mortes em 2022, o equivalente a cerca de 30% dos óbitos no país naquele ano. Além disso, globalmente, as doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, também prevalecem, sendo responsáveis por um número significativo de mortes.