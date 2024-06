Pão francês ou integral? Refrigerante zero ou normal? Todo mundo já ouviu que essa comida engorda ou aquela ajuda a emagrecer. Por isso, é comum que as pessoas fiquem na dúvida sobre quais são as melhores opções para a saúde. Segundo especialistas, não há vilões e mocinhos na nutrição, já que os alimentos podem ser encaixados em diferentes dietas. O importante é cuidar os excessos e evitar os ultraprocessados.