Imersa em leituras sobre notícias do dia nesta sexta-feira (12), que se espraiavam desde as peripécias do Congresso Nacional às discussões sobre os últimos fiascos da dupla Gre-Nal, deparei-me com esta, que roubou toda a atenção que me restava: depois de anos de ataques de toda a sorte, o pão francês estava sendo novamente indicado por nutricionistas como opção saudável e com valor nutricional.