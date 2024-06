Com apelo "fitness", alguns produtos vendidos como saudáveis exigem atenção dos consumidores

Nos últimos anos, o termo fitness ganhou força nas redes sociais. No Instagram e no TikTok, há milhões de publicações com essa hashtag. Costumeiramente utilizada para definir comidas ou dietas consideradas adequadas a um estilo de vida mais saudável, a palavra vem do inglês e, em tradução livre, significa preparo físico. Nos supermercados e lojas, é possível encontrar muitos alimentos com esse apelo. Mas nem sempre eles são sinônimo de alimento saudável.