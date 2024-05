A programação e a missão de Lisânio Facco estavam postas. Doador de medula para o irmão Claudecir, o mecânico de 32 anos planejava sair de Estrela Velha, no Centro do Estado, por volta das 6h desta quinta-feira (2). O plano previa chegar com folga ao Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, às 11h horas, quando deveria iniciar o procedimento para a doação. Mas a forte chuva que assola o Estado criou uma pequena aventura.