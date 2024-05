A Usina Hidrelétrica (UHE) 14 de Julho, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, rompeu parcialmente no início da tarde desta quinta-feira (2). De acordo com a Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), o trecho direito da barragem colapsou por conta do aumento de vazão do rio e da forte chuva que atinge a Serra desde segunda (29). Já na quarta (1º), a Defesa Civil recebeu o alerta para iniciar o protocolo de segurança de evacuação dos moradores próximos à estrutura.