Às margens de Cotiporã, no interior da Serra, uma estrutura destaca-se no Rio das Antas. Por mirantes, bem posicionados ao lado da Estrada Morro do Céu, curiosos e turistas podem avistar a Usina Hidrelétrica 14 de Julho. Na última quarta-feira (24), imprensa e representantes da Defesa Civil de municípios da região foram convidados a conhecer internamente o funcionamento da barragem e os procedimentos de segurança, a pedido do órgão de Lajeado. Em setembro, durante as inundações que atingiram o Vale do Taquari, as três hidrelétricas administradas pela Cia Energética Rio das Antas (Ceran) foram alvo de notícias falsas de que teriam influenciado no nível do Rio das Antas.