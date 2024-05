Os cuidados com a saúde bucal das crianças devem iniciar antes mesmo do nascimento dos dentes decíduos - também chamados de dentes de leite. Por isso, o ideal é que os pais recebam orientações ainda durante a gravidez, ressalta o odontopediatra João Batista Blessmann Weber, que é membro titular da Academia Gaúcha de Odontologia (ACGO) e coordenador do curso de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).