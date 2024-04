A saúde bucal é uma parte essencial para o desenvolvimento das crianças. No entanto, não é sempre que os pequenos gostam de manter bons hábitos com essa parte do corpo. Para se ter uma ideia, segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70% das crianças terão pelo menos uma cárie até os cinco anos, o que pode acontecer devido à falta cuidado com os dentes.