Nos últimos anos, a prevalência de doenças inflamatórias intestinais (DIIs) no Brasil vem aumentando significativamente. Um estudo realizado com pacientes brasileiros do sistema público de saúde, publicado na revista internacional The Lancet Regional Health – Americas, aponta que esse índice saltou de 30 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 100,1 por 100 mil em 2020. O dado acende um alerta e reforça a importância da campanha Maio Roxo, que busca conscientizar a população sobre as características dessas enfermidades, as medidas de prevenção e a necessidade de um diagnóstico precoce.