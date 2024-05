Porto Alegre e Cachoeirinha registraram os primeiros óbitos por leptospirose desde o início das enchentes de maio. Conforme a Secretária Estadual de Saúde (SES), que confirmou nesta quinta-feira (23) as duas mortes pela doença no Estado, às vítimas são dois homens, de 50 e 56 anos. Até o momento, quatro óbitos foram confirmados no Estado.