A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, na tarde desta segunda-feira (20), a primeira morte por leptospirose na crise climática que afeta o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. A vítima é um morador de Travesseiro, no Vale do Taquari. A amostra foi analisada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS), que recebeu o material nesta segunda.