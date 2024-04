Sonhar com a maternidade se tornou uma possibilidade para mulheres que passarão pelo tratamento de radioterapia. A técnica de transposição de útero – que busca preservar o órgão de células malignas – foi realizada no dia 26 de fevereiro, na Santa Casa de Porto Alegre - o primeiro procedimento do tipo no Estado. A realocação do órgão da paciente está prevista para o dia 11 de abril.