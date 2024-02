O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está recrutando pacientes com 18 anos ou mais diagnosticados com diabetes tipo 2, associada à obesidade e sobrepeso, e que não tenham utilizado insulina nos últimos 90 dias, para estudo de um novo medicamento. A pesquisa está na terceira fase, que implica na realização de testes clínicos com a aplicação do fármaco nos voluntários.