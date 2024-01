Nelson Teich, ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro na pandemia, publicou um texto em suas redes sociais destacando os resultados de um estudo que relaciona 17 mil mortes ao uso de hidroxicloroquina, droga indicada para o tratamento da malária e de doenças reumáticas. A recomendação do medicamento para a covid-19 não estava na bula (off label) e acabou não tendo comprovação científica de eficácia, mas seguiu provocando polêmica. Por parte do ex-presidente, a droga era fervorosamente defendida, junto da cloroquina (substância um pouco mais tóxica), para prevenir e tratar a infecção por coronavírus.