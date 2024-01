A partir de segunda-feira (8), a vacina contra a covid-19 estará disponível em postos de Porto Alegre somente para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários ou ainda não completaram o esquema vacinal básico, com duas doses. A mudança foi anunciada na manhã deste sábado (6) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e está de acordo com as orientações repassadas pelo Ministério da Saúde ainda no ano passado — desde 1º de janeiro, o imunizante integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI).