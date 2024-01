O teste do pezinho na rede pública do Rio Grande do Sul foi ampliado de seis para sete doenças, com a inclusão da toxoplasmose congênita. Com a novidade, o Estado completa a primeira etapa de aumento de diagnósticos do exame, que, após outras quatro fases a serem contempladas, rastreará até 50 doenças no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina uma lei sancionada em 2021. A inclusão da toxoplasmose congênita ocorreu no último dia 26. O governo federal destinará cerca de R$ 1 milhão ao Estado para financiar a nova demanda.