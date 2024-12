Tribunal de Amsterdã condena 5 por violência em jogo com time israelense Maccabi Tel Aviv

Um tribunal de Amsterdã condenou nesta terça-feira cinco homens a até seis meses de prisão pela violência que eclodiu na partida entre o local Ajax e Maccabi Tel Aviv, de Israel, em novembro, pela Liga Europa. O tumulto, que causou protestos internacionais e acusações de ataques antissemitas deliberados, deixou 5 pessoas no hospital e outras 20 com ferimentos leves. Mais de 60 pessoas foram detidas.

Parte da violência foi condenada como antissemita, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, oferecendo ajudar para evacuar os torcedores do Maccabi Tel Aviv. Amsterdã tem a reputação de ser uma cidade tolerante e um refúgio para religiões perseguidas.

"Parece que a violência surgiu de fortes sentimentos pró-Palestina, da insatisfação com a situação em Gaza e da raiva contra os israelitas", afirmou o gabinete do procurador num comunicado na conclusão das audiências.

Os cinco réus são residentes holandeses, com idades entre 19 e 32 anos, e foram acusados de violência pública, roubo e agressão. O jogo, vencido pelo Ajax por 5 a 0, foi autorizado após o órgão antiterrorista da Holanda considerar que não havia "ameaça concreta" aos torcedores israelenses. Mesmo assim, as autoridades holandesas proibiram uma manifestação pró-Palestina no exterior da Arena Johan Cruyff.