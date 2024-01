Desde o dia 1° de janeiro, a vacina contra a covid-19 passou a integrar o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A recomendação do Ministério da Saúde é que a vacina seja distribuída apenas para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, mas os municípios tem autonomia para decidir como as doses serão destinadas. Em Porto Alegre, a vacina segue sendo distribuída para a população geral e uma nova recomendação deve começar a valer ainda neste mês.