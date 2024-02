Nesta semana, Yasmin Brunet revelou, no BBB 24, que lida com compulsão alimentar. O tópico gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com algumas pessoas afirmando se identificar com o quadro e relatando suas próprias realidades. Trata-se, porém, de um comportamento sério, que, em diversos casos, necessita de auxílio psiquiátrico e psicológico.