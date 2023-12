O Hospital São Lucas (HSL) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) recebe, nesta terça-feira (12), a placa oficial da certificação Qmentum Diamond como o primeiro hospital da América Latina a ter um centro de cardiologia certificado pela metodologia internacional. O setor +Cardio passou por uma avaliação que leva em consideração critérios como qualidade, segurança do paciente e gestão corporativa sustentável na instituição.