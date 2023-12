O último mês do ano chega e os primeiros versos da canção que se tornou clichê no período não vêm apenas aos ouvidos em lojas de departamento: “então, é Natal, e o que você fez?”. Por simbolizar uma mudança de ciclo, se tornou comum refletir sobre os projetos de vida desenvolvidos e aqueles que não saíram do papel. Este segundo caso pode ocasionar sensações que levem à ansiedade, frustração e, até depressão. Especialistas já chamam a síndrome de fim de ano de “dezembrite”.