Levantamento inédito apresenta o panorama da estrutura e do funcionamento da rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. O estudo foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) e obtido com exclusividade por GZH nesta sexta-feira (8). O resultado indica que há pontos importantes associados à gestão e à eficiência que podem melhorar no sistema hospitalar do SUS.